Mali'de hükümet istifa etti: Dünya nasıl tepki verdi?

Batı Afrika ülkesi Mali'de askerler ayaklandı. Devlet Başkanı İbrahim Keita ve Başbakan Boubou Cisse askerler tarafından alıkonuldu. Gece Devlet Başkanı Keita'nın istifa ettiği haberi geldi. Keita karşıtı gruplar sevinç gösterisi düzenledi.

19.08.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 10:44

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