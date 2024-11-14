Manhattan'da gökdelende yangın
New York'ta 44 katlı bir lüks apartman binasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Manhattan'ın batısındaki Hudson Yards karma kullanımlı yapılarının bir parçası olan binadaki yangın, sabah 11.30'da bildirildi ve yaklaşık 40 dakika sonra kontrol altına alındı.
Yangına yaklaşık 80 itfaiyeci müdahale ederken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yangın binanın 7.400 dolara kiralanan The Set adlı lüks apartman kulesinin çatısında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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