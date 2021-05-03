Marangoz babadan kızına özel ‘virüs korunaklı sıra’
El Salvador’da marangoz bir baba, kızının yüz yüze eğitime katılabilmesi için virüs korunaklı özel bir sıra tasarladı. Özel sıra için 7 saat çalıştığını anlatan William Lopez, ‘‘Çoçukların bu şekilde daha iyi korunucağını ve yüz yüze eğitime katılabileceğini düşünüyorum. Tasarımım tüm okullarda kullanılabilir’’ dedi.
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NTV 03.05.2021 - 16:44| Son Güncelleme : 03.05.2021 - 17:05
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