Maraş'ta klip Rumları kızdırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi arasında şimdi de klip gerilimi çıktı. Kıbrıslı Türk şarkıcı "Nihayet"in, 46 yıl aradan sonra açılan Maraş bölgesinde klip çekmesi ve bunun KKTC'nin kuruluş yıldönümünde yayınlanması Rumları kızdırdı. Kıbrıslı Türk şarkıcı, tehdit mesajları aldığını söylüyor.
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NTV Haber 17.11.2021 - 20:32| Son Güncelleme : 17.11.2021 - 20:42
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