Maria Zaharova NTV'ye konuştu: İsrail-Gazze hattında taraflara müzakere çağrısı
Rusya'nın başkenti Moskova, Türk ve Rus gazetecileri bir araya getiren bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Son dönemde yaşanan savaşlarda medyanın rolünün tartışıldığı toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Zaharova, İsrail ve Hamas savaşına da değindi, ABD'nin bölgedeki çatışmaları körüklediğini söyledi. (Haber: Merih Ak)
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