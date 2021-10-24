Markete giren silahlı soyguncuyu böyle durdurdu

ABD’de bir benzin istasyonundaki silahlı soygunu eski bir asker önledi. İstasyonun marketinde para öderken içeri eli silahlı iki hırsız girdi. Eski asker, kasiyere doğrultulmuş olan silahı korkusuzca eliyle ittirdi ve hem silahı hem de hırsızı yere düşürmeyi başardı. Diğer hırsız ve kapıdaki arkadaşları kayıplara karıştı. Eski askerin etkisiz hale getirdiği ve 18 yaşından küçük olduğu anlaşılan hırsızsa gözaltına alındı.
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