Markete gitmeden alışveriş: Hint mühendis geliştirdi
Corona virüs salgını alışveriş yöntemlerini de değiştirdi. Hindistan'da bir mühendis oyuncak otomobil parçaları ve cep telefonu kullanarak uzaktan alışveriş yapmanın bir yolunu buldu. Ödemeyi de internet üzerinden yapan mucit, robotun 30 kilogram yük taşıyabildiğini iddia etti.
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24.05.2020 - 17:11| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 17:31
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