Markete molotoflu saldırı: Müşteriler canlarını zor kurtardı

ABD’nin New York kentinde bir saldırgan marketten içeri molotof kokteyl attı. Müşteriler bir anda alevler içinde kalan marketten dışarı nasıl kaçacağını şaşırdı. O sırada saldırgan ikinci molotofu atmaya hazırlanıyordu ki yoldan geçen bir kişi engel oldu. Olayda market çalışanı hafif yaralanırken 38 yaşındaki saldırgan yakalandı.

Haberler - NTV 04.11.2021 - 09:38 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 09:53

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