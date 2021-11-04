Markete molotoflu saldırı: Müşteriler canlarını zor kurtardı
ABD’nin New York kentinde bir saldırgan marketten içeri molotof kokteyl attı. Müşteriler bir anda alevler içinde kalan marketten dışarı nasıl kaçacağını şaşırdı. O sırada saldırgan ikinci molotofu atmaya hazırlanıyordu ki yoldan geçen bir kişi engel oldu. Olayda market çalışanı hafif yaralanırken 38 yaşındaki saldırgan yakalandı.
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