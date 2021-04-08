Markette panik: Dev bir kertenkele raflara tırmandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir markete giren dev kertenkele, korku ve paniğe neden oldu. Alışveriş için markette olan bir müşteri ‘‘İçecek almak için raflara doğru gidiyordum. Karşımda dev kertenkeleyi görünce gözlerime inanamadım. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında’’ dedi. Market çalışanının yetkilileri araması üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, sürükleyerek dışarı çıkardıkları dev hayvanı çalılıklara bıraktı.

ntv.com.tr 08.04.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 10:57

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