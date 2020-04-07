Marketten aldıklarımızı nasıl dezenfekte etmeliyiz? (ABD'li doktor pratik yöntemleri anlattı)
Corana virüs, yüzeyler üzerinde saatlerce kalabiliyor, bu nedenle özellikle market alışverişlerindeki paketlerin ve meyvelerin çok iyi temizlenmesi gerekiyor. ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan aile hekimi Doktor Jeffrey VanWingen bu konuyu anlatan bir video hazırladı. İnternette yayınlanan video en çok izlenen videolar arasında...
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NTV 07.04.2020 - 11:29| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 11:45
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