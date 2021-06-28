Mars rüzgarının sesini kaydetti

Çin'in Mayıs ayında Kızıl gezegene indirdiği Mars Kaşifi yaklaşık bir buçuk aydır araştırmalarına devam ediyor. Çin uzay ajansı, Kızıl gezegen'in yüzeyinden yeni görsellerin yanı sıra Mars rüzgarının sesini de paylaştı.

NTV 28.06.2021 - 10:43 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 10:53

DİĞER VİDEOLAR