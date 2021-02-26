Mars yolculuğunun Türk mucidi NTV'de

NASA tarafından Mars'a indirilen Perseverance keşif aracının rehberlik, yön bulma ve kontrol algoritmalarını geliştiren ekipteki isimlerden biri Türk. Washington Üniversitesi'nde çalışan Prof Dr. Behçet Açıkmeşe, Mars yolculuğunun ayrıntılarını NTV'ye anlattı. (Haber: Ahmet Örsoğlu)

NTV 26.02.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 11:08

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