Almanya'da bir firma suya dayanıklı maske geliştirdi

Çok merak edilen konulardan birisi denize ve havuza girirken virüs bulaşma olasılığı olup olmadığı. Bu olasılığa karşı bir Alman firması, su içinde kullanılabilen maske geliştirdi. Maskenin satış fiyatı ise 4 dolar yani 27 lira. İşte ayrıntılar...

NTV 10.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 11:03

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