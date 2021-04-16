Maske takmak istemeyen adam polise saldırıdı

ABD'nin Minnesota eyaletinde maske takmayı reddeden 61 yaşındaki bir adam, nalbur dükkanındaki çalışana saldırdı. Kendisine müdahale eden bir polis memurunun ise kafasına çekiç ile vurdu, ardından kaçmaya çalıştı. 61 yaşındaki adam birinci dereceden saldırı suçu ile olay yerinde tutuklanmasının ardından hapishanesineye sevk edildi.

NTV 16.04.2021 - 10:02 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 10:31

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