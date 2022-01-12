Maske uyarısı yapan görevlinin çenesini kırdı

Çekya’nın başkenti Prag’da bir markete maskesiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisinin çenesini kırdı. Maskesi elinde olan genç, görevliyle uzun süre tartıştıktan sonra yumruk atarak saldırdı. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor. Çenesi kırılan görevli hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.
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