Maskeler çevre düşmanı: Doğada çözünmesi 400 yılı buluyor
Maskeler virüsten korunmak için şart ama aynı zamanda sokağa rastgele atıldığında enfekte riskini artıyor. Bu nedenle çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Maskeler aynı zamanda çevre düşmanı. Doğada çözünmesi plastikler kadar yani 400 yılı bulabiliyor. Fransız uzmanlar, yakında Akdeniz'de denizanasından fazla maske olacağı uyarısında bulunuyor.
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NTV 28.05.2020 - 12:28| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:32
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