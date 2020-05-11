Maskeler güvenlik zafiyeti mi?

Corona virüs salgını nedeniyle maskeler artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Maskelerin, salgın bittikten sonra da uzun süre yaygın olarak kullanılacağını söyleyen ABD'li uzmanlar, bu durumun güvenlik endişelerini de beraberinde getireceği görüşünde.

NTV 11.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 14:32

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