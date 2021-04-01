‘‘Maskesiz baba’’ herkesi şaşırtıyor!

Komedyen Brian Parsley, maskesiz olduğu izlenimi veren özel yapım maskesi ile insanları kandırdığı videolarını ‘’Maskesiz baba’’ adı altında sosyal medyada paylaşıyor. AVM, market ve benzeri yerlerde yaptığı şakaların videoları izlenme rekorları kırıyor. Maske videolarının yanı sıra ‘hapishane kaçağı’ videosu da en popüler şakaları arasında... Videoyu çekerken denetime takılan Brian Parsley, polisin benzer eşgalde bir kaçağı aradığını söylemesi üzerine soğuk terler döktü.
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NTV 01.04.2021 - 13:55| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 14:05
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