Meghan Markle kraliyete savaş açtı

İngiliz kraliyeti ile Prens Harry ve eşi Meghan Markle arasındaki savaş kızışıyor. Meghan Markle, kraliyeti haklarında yalanlar yaymakla suçladı. Kraliyet ise Markle'ın kraliyet çalışanlarına kötü davrandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
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NTV 04.03.2021 - 15:29| Son Güncelleme : 04.03.2021 - 15:44
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