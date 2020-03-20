Dr. Mehmet Öz'den ev hijyeni uyarıları: Kapı ve pencere kollarını her gün silin

Corona virüsle ilgili daha önce yayınladığı video ile salgının yarattığı risklerden nasıl korunabileceğimizi anlatan Doktor Mehmet Öz, alınabilecek önlemler hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Doktor Öz, bu kez virüsle mücadelede en önemli savunma kalemizi, evlerimizi nasıl koruyacağımızı, nasıl temiz tutacağmızı anlattı.

NTV 20.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 12:26

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