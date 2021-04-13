Meksika sınırında çocuk dramı

ABD Başkanı Joe Biden için en büyük sorunlardan biri Meksika sınırındaki sığınmacı akını... Bu sığınmacılar arasında ebeveynleri olmadan yola çıkan çok sayıda çocuk da bulunuyor. Resmi kayıtlara göre yaklaşık 20 bin çocuk, insani olmayan koşullarda tutuluyor. ABD'nın sınır eyaleti New Mexico'dan NTV temsilcisi Hüseyin Günay'ın izlenimleri...
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NTV 13.04.2021 - 15:55| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 16:12
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