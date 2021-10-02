Meksika'da Belediye Başkanı kaçırıldı

Meksika'nın Altamirano kasabasında yerli topluluklardan bir grup, Belediye Başkanı Roberto Pinto Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği ve muhalifleri silahla tehdit ettiği gerekçesi ile kaçırdı. Evdeki eşyaları sokağa atarak yakan grubun, 2 belediye meclis üyesini daha kaçırdığı belirtilirken, Belediye Başkanı Kanter ve meclis üyelerinin nerede tutuldukları bilinmiyor. Kanter’in görev süresi bugün sona ererken, başkanlık koltuğunu geçtiğimiz 6 Haziran’da yapılan seçimleri kazanan eşi Gabriela Roque Tipacamu’ya devretmesi bekleniyordu.
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NTV 02.10.2021 - 10:10| Son Güncelleme : 02.10.2021 - 10:19
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