Meksika’da dövüştürülen horoz rakibine değil, sahibine saldırdı
Meksika’nın Colima eyaletinde dövüştürülmek için serbest bırakılan horoz rakibine değil de sahibine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağından ciddi şekilde yaralanan kişi bir eliyle horozu yakalarken, diğer eliyle de bacağını tutarak yardım istedi. Bacağı kanlar içinde kalan kişiye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Görgü tanıkları horozun ayağında kesici bir alet bulunduğu söyledi.
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