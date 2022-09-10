Meksika'da freni patlayan TIR, onlarca aracı ezdi: 44 yaralı
Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
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