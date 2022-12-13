Meksika’da havai fişek gösterisinde patlama: 12 yaralı

Meksika’nın Queretaro şehrindeki bir kilisenin bahçesinde düzenlenen havai fişek gösterisinde patlama meydana geldi, 12 kişi yaralandı. Patlama sırasında kilisede tören vardı ve onlarca insan büyük panik yaşadı. Yetkililer, gerekli izinler alınmadan kontrolsüzce düzenlenen havai fişek gösterisiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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