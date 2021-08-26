Meksika'da helikopter düştü

Meksika'da Grace tropik fırtınasından etkilenenlere yardım taşıyan helikopter iniş sırasında arızalandı. Kontrolden çıkan Rus üretimi helikopter sert bir iniş yaptı. Hızla dönen pervane yere çarpınca parçalandı. Kazada 15 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV 26.08.2021 - 11:07 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 11:14

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