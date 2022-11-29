Meksika’da kartel şiddeti: Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
Meksika’nın Nuevo Laredo şehrinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle eğitime ara verildi ve toplu taşıma hizmeti durduruldu. ABD’nin Texas eyaleti sınırında yer alan kentte, kartel üyeleri çok sayıda aracı ateşe vererek yolları trafiğe kapattı. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, saldırıların şehirde faaliyet gösteren bir kartel liderinin tutuklanması nedeniyle gerçekleştiğini ve ordu desteğiyle asayişin sağlandığını açıkladı.
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