Meksika'da kurtarma köpeği Proteo'ya törenle veda edildi
Türkiye'de deprem bölgesinde çalışırken ölen arama kurtarma köpeği Proteo için Meksika'da tören düzenlendi. Askerler, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, hizmetlerinden dolayı Proteo'ya teşekkür etti. Törene Proteo'nun babasının da aralarında bulunduğu 5 kurtarma köpeği katıldı. Proteo, Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına destek için gelen 16 Meksikalı köpekten biriydi.
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