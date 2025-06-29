Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu
Meksika'nın Juarez kentinde krematoryum olarak kullanıldığı belirtilen binadan kötü kokuların gelmesi üzerine polis inceleme başlattı. Binaya yapılan baskında, bir odada üst üste yığılmış 60 kişiye ait mumyalanmış ceset tespit edildi.
Yapılan ilk incelemelerde, cesetlerin bazılarının birkaç ay öncesine ait olduğu, bazılarının ise çürümeye başladığı belirlendi.
Olay yerine adli inceleme ekipleri, mobil adli tıp laboratuvarı ve soğutmalı araçlar sevk edildi.
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