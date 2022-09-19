Meksika’da taşan nehir araçları böyle denize sürükledi

Meksika’da aşırı yağışların ardından Sayuleta kasabasında taşan nehir, 12 aracı denize sürükledi. İtfaiye ve ilk yardım ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla araçlarda bulunanları kurtarmayı başardı ancak bir aracın sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Haberler - İHA 19.09.2022 - 10:04 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 10:15

DÜNYA HABERLERİ