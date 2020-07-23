Meksika'da turistlerin ayı ile imtihanı

Selfie meraklısı ayı yeniden ortaya çıktı... Meksika'da turistlerin bir dağ yürüyüşü sırasında karşılarına çıkıp zarasızca koklayan ve bir tür iletişim kuran ayı, bu defa şehirde görüldü. Tıpkı dağda olduğu gibi bir kadına sarılmaya çalışan ayının görüntüsü dünya çapında ilgi uyandırdı, sosyal medyada yine izlenme rekorları kırdı.

NTV 23.07.2020 - 14:53 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 15:02

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