Meksika'da uyuşturucu karteli lideri yakalandı

Meksika'da uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero, Meksika ordusu tarafından yakalandı. Operasyon sırasında orduya ait bir helikopter düştü, 14 asker öldü. ABD'nin en çok arananlar listesindeki Quintero, Guadalajara Karteli'nin üç kurucu üyesinden biriydi. Quintero'nun hayat hikayesi ve işlediği suçlar 2018'de gösterime giren Narcos Mexico adlı dizide anlatılmıştı.

Haberler - NTV Haber 16.07.2022 - 20:45 | Son Güncelleme : 16.07.2022 - 20:59

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