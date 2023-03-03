Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında göktaşı görüldü

Meksika’da yer alan ve son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nı 24 saat boyunca izleyen kameralar tarafından atmosfere giren bir göktaşı görüntülendi. Göktaşının atmosfere girmesinin ardından bir anda parlayarak söndüğü görüldü.

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