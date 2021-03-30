Meksika’yı karıştıran cinayet: Polis sığınmacı kadını gözaltına alırken boynunu kırdı
Meksika'da El Salvadorlu bir sığınmacı kadının gözaltına alınırken öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. ABD'deki polis şiddetini akıllara getiren olayda polislerin, iki çocuk annesi Victoria Salazar'ın sırtına basarak boynunun kırılmasına yol açtıkları belirlendi. Olaya karışan dört polis memuru hakkında cinayet soruşturması başlatıldı.
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NTV 30.03.2021 - 12:48| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 13:08
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