Merkel at üstünde: 3 metre boyundaki heykele yoğun ilgi
Almanya, Başbakan Angela Merkel’in vedasına hazırlanıyor. Aktif siyaseti bırakmak için gün sayan Merkel’in atlı heykeli yapıldı. Bavyera eyaletindeki Tempel Müzesi’nde sergilenen heykeli ‘korkunç’ bulanlar da var, beğenenler de… Alman sanatçı Wilhelm Koch, 3D baskı teknolojisiyle yaptığı heykel için ‘‘Geleneksel lider heykellerine selam niteliğinde olması için at üzerinde yaptım’’ dedi. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki heykel, 6 ay sergilendikten sonra satılacak.
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