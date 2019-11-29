Merkel kürsüye çıkarken böyle düştü

Daha önce geçirdiği titreme nöbetleriyle gündeme gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir toplantıda sahneye çıkarken yere düştü. Yardım almadan ayağa kalkıp kürsüye çıkan 65 yaşındaki Merkel, yaşadığı talihsizliğe esprili bir dille yaklaştı: "Basamakları görmedim. Gelecek sefer onları kullanacağım."

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