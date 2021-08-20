Merkel'den aşı mucitlerine teşekkür

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortakları olduğu BioNtech şirketinin üretim tesisini ziyaret etti. burada üretim sürecine tanık olduğunu anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem. Bunun için size teşekkür etmek istiyorum. Aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik" dedi.
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NTV Haber 20.08.2021 - 04:19| Son Güncelleme : 20.08.2021 - 04:22
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