Metroda genç kadına saldırı: Yolcular müdahale etti

İngiltere’nin başkenti Londra’da kadına yönelik şiddet vatandaşlar tarafından engellendi. Metroda Asya kökenli genç bir kadına saldırmaya çalışan adamı, diğer yolcular durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ‘ırkçı saldırı’ olarak nitelendirilirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, ‘‘Kadınlara yönelik hiçbir şiddet biçimine ve tacize hoşgörü gösterilmeyecek’’ açıklamasını yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 10:13

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