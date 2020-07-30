MI6'e Beşiktaşlı başkan

Ankara'ya Büyükelçi olarak atandığında İngiliz İstihbaratı MI6'in üst düzey bir ismiydi. 3 yıl görev yaptığı Ankara'dan ayrıldıktan sonra 3 yıl sonra MI6'in Başkanı oldu.İngiltere'nin Eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore görev süresi boyunca basına açık tavrı ve Beşiktaşlılığı ile tanındı. Hatta İngiliz Büyükelçi yerine Beşiktaşlı Büyükelçi olarak anıldı. Moore Türkiye'deki ilk röportajını NTV'ye vermişti. İşte Büyükelçi'nin Beşiktaş ve Türkiye sevgisine dair sözleri.
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NTV 30.07.2020 - 15:28| Son Güncelleme : 30.07.2020 - 15:48
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