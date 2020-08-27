Mikrofon açık kaldı: Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu
Avrupa Birliği savunma bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'de dün yaptığı gayriresmi toplantıda Doğu Akdeniz'deki gerilim gündemdeydi. Ankara ve Atina arasında arabuluculuk yapan Almanya'nın Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gazetecilere poz verirken mikrofonlarının açık olduğunu unuttu.
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NTV Haber 27.08.2020 - 15:48| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 15:49
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