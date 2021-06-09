Milletvekilleri birbirine girdi

Bolivya kongresinde, eski yetkililerin tutuklanmasına yönelik tartışma sırasında tansiyon yükseldi. Muhalefet ile iktidar milletvekilleri birbirine girdi. Bazı vekiller, yumruklu kavgayı ayırmak için epey çaba harcadı.

NTV 09.06.2021 - 13:51 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:09

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