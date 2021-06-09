Bolivya kongresinde, eski yetkililerin tutuklanmasına yönelik tartışma sırasında tansiyon yükseldi. Muhalefet ile iktidar milletvekilleri birbirine girdi. Bazı vekiller, yumruklu kavgayı ayırmak için epey çaba harcadı.
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NTV 09.06.2021 - 13:51| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:09
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