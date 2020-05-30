Minneapolis'te yaşananlar NTV kamerasında

ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen siyahi Amerikalının ölümüne ilişkin gündem sıcaklığını koruyor. George Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'te başlayan gösterilerde ortalık her geçen gün daha fazla karıştı. Polis ile göstericilerin karşı karşıya gelmesinin ardından Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, cuma ve cumartesi günleri, gün batımından gün doğumuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. NTV Temsilcisi Hüseyin Günay, Minneapolis'te yaşanan gerginliği böyle görüntüledi.
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30.05.2020 - 10:17| Son Güncelleme : 30.05.2020 - 10:25
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