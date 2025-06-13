Misilleme hazırlığı! Netanyahu uyardı, İsrailliler markete koştu
İran'a yönelik düzenlenen saldırıların ardından İsrail'de misilleme endişesi var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Hastaneler yeraltına taşınırken, havalimanları boşaltıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail halkına uyarı yaptı. Askeri talimatlara uyulmasını isteyen Netanyahu,, "İsrailliler uzun süre sığınaklarda kalabilir" dedi. Bu nedenle İsrailliler de erzak depolamak için süpermarketlere akın etti.
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