Mısır Firavunu 2. Ramses’in yüzü bilgisayarla canlandırıldı

Antik Mısır’ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez görüldü.  İngiliz ve Mısırlı bilim insanları, Ramses’in mumyasını tomografi cihazıyla taradı ve bilgisayarla oluşturulan yüz, binlerce yılın ardından ilk kez görüldü.

DÜNYA HABERLERİ