Mısır Firavunu 2. Ramses’in yüzü bilgisayarla canlandırıldı
Antik Mısır’ın en güçlü firavunu 2. Ramses’in yüzü, 3 bin 200 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. İngiliz ve Mısırlı bilim insanları, Ramses’in mumyasını tomografi cihazıyla taradı ve bilgisayarla oluşturulan yüz, binlerce yılın ardından ilk kez görüldü.
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