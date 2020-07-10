Mısır'da heykel tartışması

Bugünlerde Mısır'da çok ilginç bir tartışma var... Konu; Süveyş Kanalı'nı yapan Fransız mimar-mühendis ve diplomat Ferdinand de Lesseps' in heykelinin yeniden kanalın girişine konulması kararı... Sisi Yönetiminin bu yönde aldığı karar ülkede çok farklı kesimlerin eleştirilerine yol açtı. Çünkü heykel Mısır'daki "koloniyal dönemin" sembolü olarak kabul ediliyor.
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NTV 10.07.2020 - 13:21| Son Güncelleme : 10.07.2020 - 13:36
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