Mısır'da mumya geçidi (18 kral ve 4 kraliçe mumyası taşındı)

Antik Mısırın 18 kral ve 4 kraliçenin mumyaları, başkent Kahireden göz kamaştırıcı bir törenle Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesine taşındı. Altın yolculuk adı verilen korteji, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

NTV 04.04.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 10:52

DİĞER VİDEOLAR