Mısır'da mumya geçidi (18 kral ve 4 kraliçe mumyası taşındı)
Antik Mısırın 18 kral ve 4 kraliçenin mumyaları, başkent Kahireden göz kamaştırıcı bir törenle Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesine taşındı. Altın yolculuk adı verilen korteji, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.
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NTV 04.04.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 04.04.2021 - 10:52
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