Mısır’da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’de seyir halindeki otomobil Ekim Köprüsü’nden düştü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, köprü altındaki 2 kişi yaralandı. Aracın düşmesi ile köprünün altından geçen yayalar büyük panik yaşadı.
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İHA 23.06.2021 - 00:11| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 00:19
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