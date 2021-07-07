'Miss Corona' seçildi

Miss Mexico "Bayan Meksika" 2021'deki yarışmacıların yarısının Covid-19 olduğu ortaya çıktı. Meksika'da vakalar artış gösterirken, Miss Mexico 2021 organizatörlerinin durumu görmezden gelip, 32 yarışmacının 15'inin Covid-19 testinin pozitif olduğunu gizlediği ortaya çıktı.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.07.2021 - 17:32| Son Güncelleme : 07.07.2021 - 17:45
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.