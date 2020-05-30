Moskova'da virüsten ölenlerin gerçek sayısı ortaya çıktı

Dünyada ABDve Brezilya'nın ardından en fazla vaka sayısına sahip Rusya'da. Ölü sayısında değişiklik var. Moskova'da nisan ayında virüsten ölenlerin sayısı revize edildi. Sayı iki katına çıkarıldı. Moskava Sağlık Kurumu, Nisan ayı için 636 olarak açıklanan ölü sayısını bin 561 olarak değişitirdi.

NTV 30.05.2020 - 15:29 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 16:06

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