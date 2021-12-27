Mucize kurtuluş kamerada: Yürürken üzerine yıldırım düştü
Endonezya’da şirket bahçesinde yürüyen güvenlik görevlisinin üzerine yıldırım düştü. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, şemsiyeyle yürüyen 35 yaşındaki Abdul Rosyid’in yıldırım çarpması sonucu bir anda yere yığıldığı görülüyor. Şans eseri sadece ellerinde yanıklar oluşan görevlinin sağlık durumu iyi... Yetkililer, yağmurlu havada yürürken elinde telsiz olduğu için yıldırım çarpmış olabileceğini belirtti.
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